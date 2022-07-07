Финляндия обновила пограничное законодательство из-за опасений перед РФ

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии на заседании в четверг утвердил поправки в закон о пограничной охране и в закон о полномочиях властей во время чрезвычайных ситуаций.

В частности, в законе о пограничной охране прописаны более широкие возможности для ограничения трансграничного передвижения в случае возникновения ЧС.

По данным парламентариев, закон обновляется из-за возросших опасений, что Россия может попытаться оказать гибридное воздействие на Финляндию, организовав у границ скопление большого числа просителей убежища.

"Новый закон посылает сигнал, что использование людей в качестве инструмента против Финляндии, как это произошло на границах Беларуси с Польшей и Литвой, в Финляндии не удастся", - отметил на слушаниях депутат парламента Бен Жискович.

Прием и обработка заявлений о предоставлении убежища могут быть переведены с восточной границы во внутренние регионы страны в случае, если Россия использует лиц, ищущих убежища, в качестве средства влияния, говорится в пояснении к закону.