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Глава МВД Польши обвинил РФ в попытке с помощью Минска дестабилизировать ЕС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Представители руководства Польши во вторник на чрезвычайном заседании сейма высказали мнение о том, что ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе якобы лежит не только на Минске, но и на Москве.

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Глава МВД Польши Мариуш Каминьский предположил, что у Москвы в складывающейся ситуации "далеко идущие цели".

"Без сомнения, они заключаются в расшатывании ситуации в ЕС и являются попыткой постоянной дестабилизации Центральной и Восточной Европы. Это стратегические цели России для того, чтобы иметь инструмент влияния и шантажа на Европу, на свободный мир", - сказал министр.

Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак, в свою очередь, заявил, что Россия, по его мнению, использует "гибридные атаки" для того, чтобы "уничтожить авторитет власти, вызвать панику в затронутом государстве, сделать его неспособным к сопротивлению".

Как сообщалось, раскритиковал Россию и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

"Движущая сила (миграционного кризиса - ИФ) находится в Москве", - считает он. По словам премьера, президент Белоруссии Александр Лукашенко является лишь исполнителем.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе спровоцирован действиями Запада на Ближнем Востоке.

Он отметил, что при урегулировании кризиса следует избегать двойных подходов, и подходить к позиции стран Евросоюза по вопросу приема беженцев "с едиными стандартами". Также, по его словам, с уважением международного гуманитарного права следует уважать права самих беженцев.

Ситуация на польско-белорусской границе стала темой чрезвычайного заседания сейма во вторник, на ней с оценками кроме представителей правительства выступили и парламентарии.

Положение осложнилось накануне, когда к самой польской границе со стороны Белоруссии подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша ЕС Белоруссия

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