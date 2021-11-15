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Путин напомнил Макрону о жестком обращении польских пограничников с беженцами

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили в ходе продолжительного телефонного разговора миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлёк внимание, в частности, к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами", - говорится в сообщении.

"Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии", - сообщает пресс-служба.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Владимир Путин Эммануэль Макрон Белоруссия Польша

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