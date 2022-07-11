В ДНР сообщили о гибели трех и ранении 39 мирных граждан при обстрелах из HIMARS

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще 39 пострадали в результате обстрела поселка Степано-Крынка в Донецкой народной республике с применением РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS, сообщает в понедельник Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР, поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела с применением РСЗО М142 HIMARS ВСУ Амвросиевского района. Погибли: мужчины 2003, 1992 и 2003 г.р. Ранения различной степени тяжести получили 39 человек", - говорится в сообщении.

В Центре также добавили, что "по четырем людям ведутся поисковые работы".