В ЛНР сообщили об очередном обстреле Алчевска из HIMARS

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в воскресенье ночью обстреляли подконтрольный ЛНР город Алчевск с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства "HIMARS", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:10 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале в воскресенье.

Накануне в ведомстве также сообщали о ракетном ударе по Алчевску из РСЗО "HIMARS" со стороны украинской армии.