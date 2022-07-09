В ЛНР заявили об ударе по городу Алчевск из HIMARS

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в субботу нанесли удар с применением реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS по подконтрольному Луганской народной республике городу Алчевск, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12:40 (совпадает с московским временем - ИФ) с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS", - говорится в его сообщении.

Ранее в субботу в представительстве сообщили о ранении мирной жительницы и повреждении более 20 жилых домов в результате удара из РСЗО HIMARS по подконтрольному ЛНР поселку Ирмино.