Туроператоры заверили россиян в безопасности отдыха на Шри-Ланке

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские туристы продолжают отдыхать в отелях Шри-Ланки и туроператорам или дипломатом ни на что не жалуются, несмотря на масштабные протесты и беспорядки в стране, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам туроператоров, волнения не затрагивают курорты страны. В туристическом секторе работают все магазины, общественный транспорт, экскурсионные объекты.

"В отелях спокойная обстановка, перебоев с продуктами и питанием нет, установлены генераторы на случай отключения света, - отмечают в ассоциации. - Протесты происходят только в Коломбо и никаким образом не отражаются на пребывании путешественников на побережье".

По данным туроператоров, объем продаж туров на Шри-Ланку уже превысил уровень 2019 года, а глубина бронирований достигает февраля 2023 года.

Протесты продолжаются на Шри-Ланке с весны на фоне экономического кризиса и дефицита импортных продуктов, топлива и лекарств. В мае протесты стали сопровождаться беспорядками и поджогами. В минувшие выходные протестующие ворвались в резиденцию президена Готабая Раджапакса и премьер-министра Ранила Викрамасингхе. После этого президент проинформировал премьера, что подал в отставку.

9 июля посольство России на Шри-Ланке сообщило, что угрозы безопасности российских туристов нет, но рекомендовало им избегать посещения мест массового скопления людей.