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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Оппозиция Шри-Ланки обсудила формирование нового правительства

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционные политические партии Шри-Ланки провели в воскресенье переговоры, чтобы договориться о формировании нового правительства после решения президента и премьер-министра уйти в отставку в разгар беспорядков в стране, передает Associated Press.

По данным агентства, высокопоставленный представитель главной оппозиционной партии "Объединенные народные силы" Ранджит Маддума Бандара заявил, что вместе с другими партиями и парламентариями провели обсуждение по вопросу создания нового правительства, запланированы дополнительные встречи. При этом он не сказал, когда может быть достигнуто соглашение.

Как отмечается в сообщении, в оппозиции исходят из того, что совместными усилиями способны сформировать большинство в парламенте, после чего они потребуют от президента страны Готабаи Раджапаксы сформировать новое правительство, а затем - уйти в отставку.

Накануне тысячи протестующих устроили демонстрации в столице страны - Коломбо и ворвались в резиденцию президента. Толпы людей купались в бассейне в его саду, лежали на кроватях в доме Раджапакса, при этом запечатлевали этот момент на камеры телефонов. Некоторые готовили чай, занимались в спортзале, а другие выступали с заявлениями из конференц-холла, требуя, чтобы президент и премьер ушли в отставку.

Позже протестующие ворвались в резиденцию премьер-министра Ранила Викремесингхе. При этом неизвестно, находился ли он в этот момент в здании резиденции.

Протестующие заявили, что останутся в домах президента и премьера, до тех пор, пока те официально не уйдут в отставку.

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В субботу Викрамасингхе подтвердил, что согласен уйти в отставку после призыва лидеров партий. Как сообщала в свою очередь газета Indian Express, Раджапакса заявил премьер-министру, что готов подчиниться любому решению лидеров партий.

Руководители партий Шри-Ланки накануне по итогам экстренной встречи в парламенте пришли к консенсусу, что временным президентом страны должен стать спикер парламента.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Шри-Ланка
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