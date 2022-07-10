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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

В Шри-Ланке трех человек задержали в связи с поджогом резиденции премьера

В Шри-Ланке трех человек задержали в связи с поджогом резиденции премьера
Фото: M.A. Pushpa Kumara/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Трех человек задержали по подозрению в поджоге резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе в субботу, сообщает местное интернет-издание Ada Derana.

Полиция устанавливает, был ли еще кто-то причастен к происшествию.

Как сообщалось, резиденцию премьера подожгли в субботу вечером, спустя несколько часов после того, как он заявил о готовности уйти с поста на фоне экономического и политического кризиса.

Вечером в субботу стало известно, что президент Готабая Раджапакса намерен уйти в отставку 13 июля.

Шри-Ланка
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