На Шри-Ланке из-за беспорядков прекращено телерадиовещание

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники национального телерадиовещания Шри-Ланки прекратили трансляции после попытки протестующих штурмовать вещательный центр, сообщает Bloomberg, ссылаясь на местные СМИ и инженеров телецентра.

Перед отключением вещания в эфире прозвучал национальный гимн.

Министерство информации Шри-Ланки пока не комментирует ситуацию, отмечает Bloomberg.

Ранее в среду толпа протестующих прорвалась к канцелярии премьер-министра Ранила Викрамасингхе, требуя его отставки. Полицейские применили слезоточивый газ, как сообщают местные СМИ.

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Абейвардена временно возложил полномочия президента страны на премьер-министра, пишет The Times of India. Это решение было принято в соответствии с Конституцией, поскольку президент Готабая Раджапакса покинул страну.

Новый президентские выборы парламент проведет уже 20 июля.

Об отъезде президента Раджапаксы с женой на Мальдивы стало известно в ночь на 13 июля. До этого президент заявил об отставке. После его отлета на всей территории Шри-Ланки правительство ввело чрезвычайное положение, а в Западной провинции, где находися столица страны Коломбо - еще и комендантский час.