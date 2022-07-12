На юге Белоруссии начались учения с территориальными войсками

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На юге Белоруссии с 12 по 14 июля будет проходить командно-штабное учение с территориальными войсками Жлообинского района, в его ходе будет отработано выполнение мер военного положения, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Руководит учением зампредседателя Гомельского областного исполнительного комитета.

"Цель учения - оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Участники учений отработают охрану и оборону объекта территориальной обороны, несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.

В мае 2022 года в Брестской и Гродненской областях решили сформировать территориальные войска, призвав 430 резервистов, и поручить им охрану важных объектов.