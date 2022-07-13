Калининградский избирком успел ввезти в регион оборудование для сентябрьских выборов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Калининградской области есть техническое оборудование и средства видеофиксации для сентябрьских выборов, все необходимое в регион успели ввезти до ограничения транзита, сообщила в Центризбиркоме председатель избиркома региона Инесса Винярская.

"Мы закончили уже все процедуры. Поставщик своевременно озаботился. Мы заблаговременно начали эту работу и по поиску поставщика, и по поиску техники, поэтому все в Калининградскую область уже прибыло (...). Техника есть, проблем с этим не возникнет", - ответила она на вопрос члена ЦИК Игоря Борисова.

Тот спросил ее как в регионе складывается ситуация с оборудованием для выборов, поскольку там еще продолжаются тендеры по их поставкам.

17 июня после вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами. При этом в Москве надеются, что ЕС примет решение об отмене ограничений и даст Литве на этот счет соответствующие разъяснения.