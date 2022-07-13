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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:21

Украинские военные вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в среду вечером очередной удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщили "Интерфаксу" во временной администрации региона.

"Украинские военные нанесли ракетный удар по Новой Каховке. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

Позже он уточнил, что российская ПВО сбила пять ракет реактивной системы залпового огня, запущенных ВСУ со стороны города Баштанка Николаевской области. Обломки двух из них обрушились в район приборостроительного завода "Сокол" в Новой Каховке.

В телеграм-каналах очевидцы публикуют видео взрывов, утверждая, что они локализованы в промышленной зоне.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области из американских ракетных систем HIMARS вечером в минувший понедельник. Три из шести ракет удалось сбить. Взорвались склады с селитрой, взрывной волной повредило большое количество объектов. По последним данным, 90 человек обратились за медпомощью, двое найдены погибшими, семеро числятся пропавшими без вести.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.

Хроника 24 февраля – 13 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Херсонская область Новая Каховка
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