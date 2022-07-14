Что случилось этой ночью: четверг, 14 июля

Ракетный удар ВСУ по Новой Каховке, анонс создания в Стамбуле координационного центра по вывозу украинского зерна, повестка заседания Госдумы 15 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинские военные вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке. "Есть повреждения объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник "Интерфакса" во временной администрации региона. Позже он уточнил, что ПВО РФ сбила пять ракет РСЗО.

- В Турции анонсировали создание координационного центра по вывозу украинского зерна. Россия, Турция, Украина и ООН согласовали "основные технические принципы".

- Госдума 15 июля рассмотрит инициативы, не подлежащие обязательному рассмотрению Совфедом. В настоящее время в проект повестки заседания планируется включить 17 законопроектов.

- Более 2,5 млн человек эвакуировали в Россию из ЛДНР и с Украины с конца февраля. В их число входят почти 400 тысяч детей. На территории России сейчас функционируют более 9,5 тысяч пунктов временного размещения беженцев.

- Clearstream возобновит конвертацию депозитарных расписок эмитентов РФ. Это стало возможным благодаря тому, что "Национальный расчетный депозитарий" решил до 31 июля не взимать плату за услуги по переводу акций со счетов/на счета агентов DR-программ.