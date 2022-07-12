Число пострадавших в результате удара ВСУ по Новой Каховке увеличилось до 70

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Более 70 человек получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщил во вторник глава временной администрации муниципалитета Владимир Леонтьев.

"Пострадало более 70 человек. Это только те, кто обратился за медицинской помощью... Сейчас извлекаем из-под завалов людей. Только что шесть детей было на дачах извлечено", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".

Семь человек на данный момент считаются пропавшими без вести.

"Думаю, число жертв увеличится, потому что разрушения грандиозные", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось о семи погибших и 40 раненых.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS вечером в понедельник. По данным властей, взорвались склады с селитрой, повреждены сотни объектов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.