Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

Число случаев COVID-19 в мире превысило 560,3 млн

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 560 360 782, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 365 557 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

В РоссииВ РФ ожидается рост заболеваемости COVID из-за новых подвариантов "омикрона"В РФ ожидается рост заболеваемости COVID из-за новых подвариантов "омикрона"Читать подробнее

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 89 294 240 и 1 023 256.

Индия - 43 710 027 и 525 604.

Бразилия - 33 142 158 и 674 779.

Франция - 32 881 645 и 151 454 (данные на утро четверга, в пятницу не обновлялись).

Германия - 29 569 943 и 142 399.

Великобритания - 23 280 957 и 191 262 (данные на утро четверга, в пятницу не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы - 818,8. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, в Бразилии - 3 130, во Франции - 2 295, в Германии - 1 689, в Великобритании - 2 647. Данные по США не приводятся.

Хроника 09 января 2020 года – 15 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили, что Киев решил вывести войска из Северска

Черногория выдала РФ экс-менеджера банка, обвиняемого в мошенничестве на 35 млрд руб.

Что случилось этой ночью: пятница, 15 июля

Проект военного бюджета, принятый в США, запрещает продажу Турции истребителей F-16

Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора РФ

Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2023 год

Moody's сочло дефолтом выплату внешдолга Белоруссии в нацвалюте

Президент Италии не принял отставку Драги

Президент Италии не принял отставку Драги

Что произошло за день: четверг, 14 июля

Россия прекратит взаимодействие с Северным советом министров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });