Число случаев COVID-19 в мире превысило 560,3 млн

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 560 360 782, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 365 557 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 89 294 240 и 1 023 256.

Индия - 43 710 027 и 525 604.

Бразилия - 33 142 158 и 674 779.

Франция - 32 881 645 и 151 454 (данные на утро четверга, в пятницу не обновлялись).

Германия - 29 569 943 и 142 399.

Великобритания - 23 280 957 и 191 262 (данные на утро четверга, в пятницу не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы - 818,8. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, в Бразилии - 3 130, во Франции - 2 295, в Германии - 1 689, в Великобритании - 2 647. Данные по США не приводятся.