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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

ВОЗ продолжает фиксировать рост заболеваемости COVID-19 в мире

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости коронавирусом в мире за прошедшую неделю вырос на 6%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 4 июля по 10 июля заболеваемость коронавирусом упала только в американском и африканском регионах - на 1% и 33% соответственно. В остальном мире наблюдался рост числа заражений, больше всего уровень заболеваемости вырос в западной части Тихоокеанского региона (на 28%) и в Восточном Средиземноморье (на 25%).

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Всего за неделю по всему миру было выявлено более 5,7 млн случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса уменьшилось в африканском регионе (на 17%) и в западной части Тихоокеанского региона (на 10%), в то время как в Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии смертность возросла на 78% и 23% соответственно.

Всего за неделю зафиксировано примерно 9,8 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире выявлено более 553 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 14 июля 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус
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