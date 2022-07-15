Песков отметил, что РФ не имеет отношения к переменам в руководстве стран Европы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Кадровые изменения в руководстве европейских стран являются внутренним делом этих государств, Россия к этому не имеет никакого отношения, заявили в Кремле.

"Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран, мы не собираемся никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения. Вот все, что можно сказать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг возможной отставки премьер-министра Италии Марио Драги, обсуждение о возможной отставке канцлера Германии Олафа Шольца и ухода с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что решил подать в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее.

Ранее СМИ сообщили, что канцлеру Германии Шольцу может грозить отставка из-за кризиса энергоснабжения в стране и той позиции, которую он занял, по ситуации вокруг Украины.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании. При этом он заявил, что продолжит работать на посту премьера "до тех пор, пока не определится новый лидер". Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.