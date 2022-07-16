Главы МИД Азербайджана и Армении начали встречу в Тбилиси

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян начали встречу в Тбилиси, сообщил МИД Азербайджана в твиттере.

Встречу ранее анонсировал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Завтра состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Это первая встреча между министрами, и мы надеемся, что будут результаты", - сказал он на совещании в Баку.

Азербайджан сформировал свою рабочую группу по подготовке мирного договора с Арменией, отметил президент.