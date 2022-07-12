В Испанию и Португалию вновь пришла аномальная жара

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Испании и Португалии фиксируют высокие температуры, до конца недели установится аномальная жара, и метеорологи предупреждают о риске возникновения и распространения лесных пожаров, передает агентство Associated Press.

Ожидается, что 13-14 июля в области Алентежу в Португалии температура воздуха достигнет 46 градусов. В Испании в Кордове и в Севилье температура поднимется до 42 градусов, а в столице одноименной провинции Понтеведре, где, как правило, не бывает таких экстремально высоких температур, столбики термометров могут показать 41 градус.

Пожарные службы стран Пиренейского полуострова на этой неделе уже начали борьбу с лесными пожарами, и метеорологи опасаются, что на фоне роста температуры пожары могут усилиться и распространиться еще сильнее.

В нескольких испанских населенных пунктах эвакуировали около 400 жителей, там лесной пожар уже охватил площадь порядка 2,5 тыс. гектаров. При этом глава регионального управления сельского хозяйства Бегонья Гарсия Берналь заявила, что пожар вряд ли удастся взять под контроль скоро. С огнем борются около 300 пожарных и сотрудников экстренных служб, к ним на помощь также направили военнослужащих.

В Португалии также пожарные пытаются потушить пожар в центральной части страны, неподалеку от города Сантарен. Премьер страны Антониу Кошта принял решение отложить визит в Мозамбик, а президент Марселу Ребелу ди Соуза поездку в Нью-Йорк из-за сложившейся в его стране сложной ситуации.