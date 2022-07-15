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В Великобритании впервые объявили максимальный уровень опасности из-за жары

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании на следующей неделе впервые температура воздуха может достичь 40 градусов Цельсия, объявлен самый высокий (красный) уровень опасности, сообщает метеорологическая служба страны.

"Небывалая жара накроет наибольшую часть Англии на следующей неделе, температура превысит 30 градусов Цельсия, в некоторых местах даже достигнет 40 градусов", - передает метеослужба.

Красный уровень опасности объявлен в центральной части страны, на севере, востоке и юго-востоке Великобритании.

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В некоторых частях Англии, на западе Уэльса, а также на юге Шотландии объявлен желтый, чуть меньший уровень опасности из-за жары.

"Важно, чтобы люди подготовились к жаре и рассмотрели возможность изменения своих привычных графиков. Такая жара может повлиять на здоровье", - предупреждают британские метеорологи.

Предыдущий температурный рекорд в Великобритании - 38,7 градусов Цельсия - зафиксировали 25 июля 2019 года в ботаническом саду города Кембриджа.

"Итоги недавнего исследования указывают на то, что вероятность экстремально жарких дней в Великобритании растет и будет продолжать расти в течение столетия, причем самые экстремальные температуры, как ожидается, будут наблюдаться на юго-востоке Англии", - отметил эксперт метеорологической службы Великобритании.

Аномальная жара накрыла и другие европейские страны. Так, В Испании в некоторых регионах температура достигла 44 градусов Цельсия. В Португалии из-за пожаров вследствие жары эвакуированы около 700 человек, около 120 нуждались в медицинской помощи. Чрезвычайные меры из-за жары принимаются и во Франции.

Великобритания
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