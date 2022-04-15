Глава МИД Латвии призвал граждан страны не посещать введшую безвиз Белоруссию

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал сограждан не посещать Белоруссию, власти которой ввели с 15 апреля на месяц безвизовый режим для граждан Латвии и Литвы.

"... Мы призываем наших граждан не посещать Беларусь! Это небезопасно!", - написал глава латвийского МИД в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщалось, гражданам Литвы и Латвии с 15 апреля разрешен безвизовый въезд в Белоруссию.

"На фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан сопредельных стран ЕС в настоящее время нет возможности посетить родственников в Беларуси ввиду отсутствия виз. Учитывая данные обстоятельства, а также в связи с приближением православных и католических религиозных праздников, руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси гражданам Латвии (а также имеющим статус негражданина Латвии) и Литвы", - сообщал Госпогранкомитет республики.

Разрешение действует при пересечении границы в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках с 00 часов 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане Латвии (имеющие статус негражданина Латвии) и Литвы могут воспользоваться правом безвизового въезда в Белоруссию неограниченное количество раз и находиться на всей территории республики.