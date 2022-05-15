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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Белоруссия продлила безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца года

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минск продлил до конца этого года безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы, сообщили в белорусском МИД в воскресенье.

"Принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данное решение принято главой белорусского государства с учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан. "Данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой нашего народа", - сказали в министерстве.

В МИД Белоруссии выразили уверенность, что такой подход может служить ориентиром для западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе.

Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию разрешили для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля по 15 мая.

Белоруссия Латвия Литва
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