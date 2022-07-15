Латвия ужесточила ввоз подакцизных товаров из Белоруссии и РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сейм Латвии внес поправки в закон "Об акцизах", направленные на сокращение перемещения физических лиц через границу Белоруссии и России за подакцизными товарами, сообщил Единый портал Латвийского радио и телевидения.

"До сих пор разрешалось вывозить через границу подакцизные товары для собственного потребления раз в неделю. Поправка продлила этот период до одного раза в 30 дней. Как поясняется в сопроводительном документе к поправкам, изменения были внесены для того, чтобы граждане Латвии не могли ездить в Россию и Белоруссию для покупки определенных подакцизных товаров с учетом геополитической ситуации", - говорится в сообщении.

В число товаров, которых коснулись ограничения, входят табачные изделия, алкогольная продукция, топливо, моторные масла.

Отмечается, что "несмотря на предупреждения службы безопасности, жители Латвии с большим желанием едут в Белоруссию, многие с намерением пройтись по магазинам".

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщали, что с момента введения безвизового порядка въезда в республику им, в частности, воспользовались более 29 тыс. граждан и 9 тыс. неграждан Латвии.

Безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Позже президентом Белоруссии Александром Лукашенко было принято решение о его продлении до конца 2022 г. С 1 июля безвизовый режим был также распространен на граждан Польши.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, возможностью въехать в республику без визы уже воспользовались около 115 тыс. человек.