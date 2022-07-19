В Херсонской области заявили об очередном ударе ВСУ по пригороду Новой Каховки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пригород Новой Каховки в Херсонской области подвергся во вторник очередному ракетному обстрелу со стороны украинских военных, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"За пределами города, от четырех до шести ракет. Виден пожар, но информации о том, что именно горит, пока у нас нет. Удар был в районе населенных пунктов Райское, Тополевка и Масловка. Информацию о повреждениях уточняем", - сказал он.

Вооруженные силы Украины уже несколько раз обстреливали Новую Каховку, в том числе из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Наиболее мощный удар был нанесен 11 июля: пострадали сотни объектов, 90 человек обратились за медпомощью, двое найдены погибшими, семеро числятся пропавшими без вести. 18 июля был поврежден газопровод высокого давления. Атакам, в частности, подвергается Каховская ГЭС, где берет начало Северо-Крымский канал, но эти объекты продолжают работать в обычном режиме.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.