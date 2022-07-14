Минфин США напомнил, что не вводил санкций против российского сельского хозяйства

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - США не вводили санкции на производство, продажу и транспортировку товаров, связанных с сельским хозяйством, и лекарств из России, напомнили в четверг в американском Минфине.

"США не вводили санкций на продукцию, изготовление, продажу или транспортировку сельскохозяйственных товаров (в том числе удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией", - указано в сообщении.

В нем также отмечается, что США "решительно поддерживают усилия ООН, направленные на то, чтобы украинское и российское зерно оказалось на мировых рынках", а также снизить последствия ситуации на Украине на "поставки продовольствия и цены в мире".

В МИД РФ ранее заявляли, что "именно односторонние действия западных стран, в первую очередь, из "Группы семи" усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки".

МИД РФ в размещенном на своем сайте материале "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности" напомнил, что о риске продовольственного кризиса в мире ООН заявляла еще два года назад.

"Главные драйверы роста цен на агропромышленную продукцию в последние годы - последствия пандемии COVID-19, недальновидная экономическая и энергетическая политика крупнейших экономик западного мира, торговые войны, неблагоприятные погодные условия, незаконные односторонние санкции Запада в отношении РФ, недоинвестирование в сельскохозяйственную отрасль. (...) Скачок цен на агропромышленную продукцию зафиксирован еще в 2020 г. и не является следствием специальной военной операции", - говорилось в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.