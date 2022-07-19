Что случилось этой ночью: вторник, 19 июля

Принятие в США резолюции за вступление Швеции и Финляндии в НАТО, стрельба в парижском баре и итоги третьего тура выборов лидера Консервативной партии Великобритании

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Соответствующая резолюция была одобрена 394 голосами "за". "Против" высказались 18 законодателей-республиканцев.

- Стрельба произошла в баре в XI округе Парижа. Один человек погиб и еще четверо были ранены. Одного из стрелков обезвредили посетители, второму удалось скрыться.

- Депутат Том Тугендхат выбыл из борьбы за пост премьер-министра Великобритании. Наибольшую поддержку по итогам третьего тура выборов нового лидера Консервативной партии Великобритании получил бывший глава Минфина Риши Сунак - 115 голосов. Также продолжают борьбу младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (82 голоса), глава МИД Лиз Трасс (71 голос), экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (58 голосов).

- Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии. В момент аварии 23-летний мужчина был пьян. Погибшим было от 16 до 19 лет.

- Первая ракетка России Дарья Касаткина не исключила, что сменит гражданство в связи с санкциями в отношении отечественного спорта.