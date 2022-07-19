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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Стрельба произошла в баре в Париже

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще четверо ранены в результате стрельбы, которая произошла вечером в понедельник в кальянной в XI округе Парижа, сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

По данным телеканала, стрелявших было двое. Le Parisien пишет, что нападавшие приехали к бару на автомобиле и открыли стрельбу по посетителям, сидевшим на террасе. Один из них был вооружен пистолетом, другой - автоматом Калашникова.

Мэр XI округа Франсуа Воглен написал в твиттере, что одного из нападавших задержали посетители бара, второй стрелок скрылся. Как сообщает Le Parisien, задержанный - несовершеннолетний.

На данный момент полиция рассматривает месть в качестве основной версии нападения. Точно мотивы нападавших неизвестны.

Париж
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