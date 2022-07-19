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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пожарные во Франции продолжают борьбу с сильными лесными пожарами, бушующими в департаменте Жиронда на юго-западе страны, сообщают во вторник французские СМИ.

Огонь уже уничтожил 19,3 тыс. гектаров лесных массивов. В настоящее время в тушении пожаров задействовано 2 тыс. пожарных.

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Из-за сильных пожаров и ветра город Бордо оказался практически полностью затянут дымом. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии сильной дымки на улицах и серого неба над городом, а также жалуются на запах гари.

Природные пожары бушуют во Франции на фоне аномально жаркой погоды. Во вторник местные метеорологические службы объявили о крайне высоком – "красном" – уровне опасности в более чем 10 департаментах на западе страны, еще в примерно 70 департаментах действует повышенный – "оранжевый" – уровень. Ожидается, что температура воздуха во вторник в ряде районов может подняться выше 40 градусов по Цельсию.

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Франция
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