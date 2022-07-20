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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

В Жиронде остановили распространение лесных пожаров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В департаменте Жиронда пожарным к вечеру вторника удалось остановить распространение лесных пожаров, сообщило BFMTV cо ссылкой на заявление префекта департамента Фабьен Бюксьо.

К тому моменту в регионе из трех крупных пожаров один - в Вансаке - удалось потушить. Продолжаются пожары в Тест-де-Бюш и Ландирасе. Огонь в общей сложности выжег уже 23,3 га площади. Пострадал один пожарный.

Всего в тушении участвуют около 2 тысяч человек.

Ожидается, что 20 июля Жиронду посетит президент Франции Эммануэль Макрон.

Смог от пожаров Жиронды вечером во вторник ощущался в Парижском регионе.

Пожары во Франции начались на фоне рекордно жаркой погоды. В рамках расследования пожара в Ландирасе был задержан 39-летний мужчина, которого ранее уже подозревали в поджогах. Он пока ни в чем не признался, его проверяют.

Природные пожары в Европе

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Оренс, ИспанияПомбал, ПортугалияМалага, ИспанияЛандира, ФранцияБайао, ПортугалияАвила, ИспанияЛа-Тест-де-Бюш, ФранцияСамора, ИспанияБарселонаГалисия, Испания
Оренс, Испания
Франция Жиронда Эммануэль Макрон Фабьен Бюксьо
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