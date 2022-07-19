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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Страны Европы продолжили бить температурные рекорды

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В странах Европы несколько дней подряд фиксируют температурные рекорды в связи с жаркой погодой.

На западе Франции, в основном вдоль "атлантического фасада", как называют в стране океанское побережье, 18 июля в 64 коммунах были побиты абсолютные рекорды жары, сообщает национальная метеорологическая служба Meteo-France. Например, в коммуне Бискаррос на юго-западе страны (департамент Ланды) было зарегистрировано 42,6 градуса и 42 градуса - в Нанте (департамент Атлантическая Луара). В зависимости от региона, там было от 35 до 40 градусов и выше.

Во вторник температура вновь установилась во многих местах страны на 40 градусах. Даже на севере в Лилле она приблизилась к этой отметке. В Осере, в Бургундии, жара поднялась выше 41 градуса. Журналисты задаются вопросом, будет ли такая погода новой летней нормой. Чиновники и эксперты склоняются к мысли, что волны жары и ливни, вызывающие наводнения - результат глобального изменения климата.

В Бельгии специалисты Королевского метеорологического института заявили, что вторник 19 июля стал третьим самым жарким днем за всю историю наблюдений за погодой в стране с 1892 года.

В частности, в брюссельской коммуне Юкль метеорологическая станция зарегистрировала 36,4 градуса. До этого рекордом 19 июля считались 36,2 в 2006 году. В трех бельгийских провинциях - Эно, Западная Фландрия и Лимбург - объявлена "красная" степень погодной опасности.

В Великобритании был установлен рекорд за всю историю наблюдений - 40,2 градуса в районе Хитроу. Предыдущим температурным рекордом были 38,7 градуса, зафиксированные в 2019 году в Кембридже. В Лондоне и окрестностях начались природные пожары: горит трава.

Если в предыдущие дни сообщалось о жаркой погоде и лесных пожарах во Франции, Португалии, Испании и Греции, то 19 июля волна жара двинулась к северу и дошла до Нидерландов.

Природные пожары в Европе

10
Оренс, ИспанияПомбал, ПортугалияМалага, ИспанияЛандира, ФранцияБайао, ПортугалияАвила, ИспанияЛа-Тест-де-Бюш, ФранцияСамора, ИспанияБарселонаГалисия, Испания
Оренс, Испания
Бельгия Франция Нидерланды Великобритания
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