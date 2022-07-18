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Франция пережила день температурных рекордов

Во многих частях страны столбики термометров преодолели отметку в 40 градусов

Франция пережила день температурных рекордов
Фото: Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Из-за чрезвычайной жары почти вся континентальная часть Франции находилась в понедельник в режимах погодной опасности: к вечеру в 69 департаментах сохранялась "оранжевая" степень, а в 15 - "красная".

По данным национальной метеорологической службы "Метео-Франс", побит ряд исторических температурных рекордов. СМИ отмечают, что даже в традиционно более прохладной Бретани столбики градусников достигали беспрецедентных отметок. Так, в Бресте (департамент Финистер) зафиксирован рекорд в 39,3 градуса.

В расположенном южнее в устье Луары городе Нанте (департамент Атлантическая Луара) зарегистрированы 42 градуса. В Сенте (департамент Приморская Шаранта) - 41,1. В коммуне Бискаррос на юго-западе страны (департамент Ланды) - 42,6 градуса. В районе бушующих лесных пожаров в департаменте Жиронда (регион Новая Аквитания) отмечена температура в 42,4 градуса.

На западе Франции вдоль атлантического побережья 15 департаментов находятся в режиме высокой - "красной" - степени погодной опасности.

"Оранжевая" степень объявлена во французской столице - Париже. Мэрия пересмотрела на повышение свою собственную муниципальную оценку опасности и объявила третью степень из четырех. Среди принятых городскими властями мер - более раннее, чем обычно, закрытие детских яслей в понедельник и вторник. Граждан призывают не находиться на солнце продолжительное время и не забывать о необходимости регулярного потребления воды.

Франция
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