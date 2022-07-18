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Из-за жары в Великобритании закрыли школы и отменили массовые мероприятия

Из-за жары в Великобритании закрыли школы и отменили массовые мероприятия
Фото: Hollie Adams/Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Жители Великобритании готовятся к аномальной жаре в ряде районов страны, сообщают британские СМИ.

В течение понедельника в стране ожидают высокую температуру - до 39 градусов Цельсия. Прогнозируется, что позже на этой неделе столбик термометра превысит отметку в 40 градусов Цельсия.

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Жителей призвали по возможности оставаться дома и отказаться от поездок как на личном транспорте, так и на поездах. Некоторые железнодорожные линии будут закрыты во вторник, в частности от вокзала Кингс-Кросс до Йорка и Лидса.

Ряд больниц в Великобритании отменил имеющиеся записи на процедуры и посещение врачей, так как жара может создать угрозу как для пациентов, так и для медицинских сотрудников.

Из-за жары школы в некоторых районах страны, в частности, в графствах Ноттингемшир и Гэмпшир, закрыты. Кроме того, отменены различные массовые мероприятия, например, выставка собак в Дорсете, скачки в Ланкашире и парад в Беркшире.

Аномально сильную жару на этой неделе ожидают не только в Великобритании. Французские метеорологические службы также прогнозируют, что страна столкнется с рекордно высокой температурой воздуха.

Великобритания
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