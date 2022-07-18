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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:28

Пожары во французской Жиронде усилились в ночь на понедельник

Пожары во французской Жиронде усилились в ночь на понедельник
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник в департаменте Жиронда во Франции усилились природные пожары, которые не могут потушить уже неделю. В тушении участвуют 1700 пожарных из разных регионов, сообщает BFMTV.

Работу пожарных осложняет жара. По прогнозу Меtеo France, в понедельник 18 июля в Жиронде может быть до 43 градусов и даже до 44% на юге департамента. Ситуацию ухудшает меняющийся ветер, который гонит огонь в разных направлениях. Пожарные работают по нескольку часов подряд с перерывами, и уже начинают испытывать переутомление.

Площадь возгораний к утру понедельника увеличилась на 1000 гектаров и составила 14 000 гектаров.

Из-за пожаров в департаменте были эвакуированы всего около 16 200 человек.

"Многие люди лишились жилья, всего имущества. Пострадали не только строения, но сельскохозяйственные угодья. Если ад существует, то он должен выглядеть примерно так", - прокомментировал ситуацию "Интерфаксу" местный винодел Мишель Арольди.

Франция Жиронда Меtеo France
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