В Еврокомиссии заявили, что засуха грозит почти половине территории ЕС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Анализ развития и воздействия продолжительной жары в ЕС показывает, что 46% территории союза подвержено риску засухи и 11% уже переживает дефицит почвенной влаги, сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

Такие данные содержатся в докладе Совместного исследовательского центра ЕК "Засуха в Европе - июль 2022 года".

"Климатические изменения повышают риск серьезных засух и лесных пожаров в мире. Совместный исследовательский центр ставит науку и технологии на службу наблюдения за изменением климата. Благодаря этому докладу мы лучше понимаем ситуацию, чтобы защитить наши леса, урожаи и воды", - заявила член ЕК, отвечающая за научные исследования, Мария Габриэль.

Согласно докладу, недостаток влаги и температурная нагрузка приводят к снижению урожайности культур по сравнению с делавшимися ранее прогнозами, и без того негативными по зерновым и ряду других культур.

Последствия засухи, вероятно, отразятся на сельском хозяйстве Испании, Италии, Португалии, Румынии и Франции. В определенной степени июльские погодные условия нанесут ущерб сельхозпроизводителям Венгрии, Германии, Польши, Словении и Хорватии.

В Италии режимы интенсивной засухи объявлены в пяти регионах, нехватка воды привела к ограничениям ее использования в ряде муниципалитетов. Аналогичные меры по экономии расхода воды были приняты во Франции.