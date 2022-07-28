Во Франции пожарный признался в нескольких поджогах леса

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во Франции, где в июле тысячи пожарных в разных местах страны ведут сложную борьбу с масштабными лесными пожарами, в четверг пожарный-доброволец дал следствию признательные показания в нескольких поджогах леса.

Как сообщил прокурор Монпелье, на которого ссылается телеканал BFMTV, подозреваемый признался в поджогах в департаменте Эро (юг страны) 22 мая, 21 июля и в четырех поджогах в ночь с 26 по 27 июля. Огнем было уничтожено около 800 гектаров леса, но ситуацию удалось взять под контроль.

Объясняя свою мотивацию, он заявил, что действовал с целью спровоцировать вмешательство пожарных, "чтобы вырваться из гнетущей семейной среды" и из-за "адреналина".

Пожарный-доброволец оказался к тому же лесничим и членом местного муниципалитета. Ему грозят 15 лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.

Тем временем был взят под стражу и тоже признался в поджогах леса 44-летний мужчина в департаменте Ардеш, также на юге Франции. Из-за того, что неоднократные возгорания возникали в одном и том же секторе, пожарные заподозрили их криминальный характер и стали искать злоумышленника. Он был задержан в состоянии сильного опьянения. Прокуратура насчитала не менее 12 совершенных им поджогов.

К моменту его ареста 27 июля огонь уничтожил почти тысячу гектаров леса, и во второй половине дня в четверг пожар возобновился с новой силой.

Председатель совета департамента Ардеш Оливье Амран потребовал показательного наказания за причиненный ущерб. "Пироманы являются преступниками, которые ставят под угрозу безопасность людей и покушаются на наше наследие" - приводит его слова газета Le Journal du dimanche.