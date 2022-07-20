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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В ЕК уверены, что турбина для "Северного потока" будет вовремя доставлена из Канады

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Отремонтированная турбина для "Северного потока" в настоящее время доставляется из Канады, операция будет проведена в надлежащие сроки, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Эту турбину сейчас перевозят из Канады, так что поводов ограничивать поставки газа (по "Северному потоку" - ИФ) больше нет", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам главы ЕК, турбину "будет на месте вовремя". Конкретные сроки она не назвала.

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В то же время, по мнению фон дер Ляйен, в данном случае "могли бы быть альтернативные варианты турбин, которые бы подошли. Эта турбина - не единственная в своем роде в мире".

Ранее "Газпром" сообщил, что так и не получил от Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС.

Российская компания подчеркивает, что ранее уже направляла аналогичные запросы в адрес германского концерна.

"Северный поток" в настоящее время способен работать на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на КС "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

Еврокомиссия Канада Северный поток Урсула фон дер Ляйен
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