Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Санкции Канады в отношении "Газпрома", которые обернулись существенным снижением прокачки газа по газопроводу "Северный поток" в Европу, связаны с собственными планами этой страны выйти на рынок ЕС, заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив в среду.

"Северный поток" в настоящее время способен работать на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на компрессорной станции "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей. Сейчас на объекте работают только два двигателя. В скором времени еще один газоперекачивающий агрегат (ГПА) должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега.

Это значит, что в работе останется только один ГПА, а прокачка по магистрали упадет до 33 млн куб. м в сутки, если в работу не встанет задержанная в Канаде турбина.

"Одна машина нуждается в плановом ремонте, ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens. И я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок. В основе этого решения - никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок, потому что планируют развивать газодобычу у себя", - заявил Путин.

"Сейчас говорят, что вернут машину. Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат и все, и встанет "Северный поток", - допускает президент.

Ранее сообщалось о намерении Оттавы разрешить вывоз со своей территории турбины для КС "Портовая". Также в СМИ были публикации относительно того, что и в дальнейшем на заводе в Монреале продолжится ремонт турбин с этой станции.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

Владимир Путин Газпром Канада ЕС Северный поток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд прекратил дело блогера Хованского

Суд прекратил дело блогера Хованского

Минтруд предложил упростить использование маткапитала для образования детей

Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования "золотого миллиарда"

ФАС предложила до 2024 года запретить согласованные действия, ведущие к необоснованному росту цен

ФАС предложила до 2024 года запретить согласованные действия, ведущие к необоснованному росту цен

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

"Газпром" сообщил об очередном рекорде суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

У заразившегося оспой обезьян россиянина прошел инкубационный период

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ

Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в РФ впервые с мая достигла почти 5,7 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });