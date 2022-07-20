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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

"Газпром" снова обратился к Siemens по вопросу возврата турбины "Северного потока"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС, сообщает российская компания.

Она подчеркивает, что ранее уже направляла аналогичные запросы в адрес германского концерна.

"В этих обстоятельствах "Газпром" снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы. "Газпром" еще раз обратил внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей для КС "Портовая" напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода "Северный поток", - отмечает российская компания.

Ситуация с "Северным потоком"

Сейчас "Северный поток" работает на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на КС "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей.

Ранее сообщалось о решении властей Канады разрешить вывоз со своей территории турбины для КС "Портовая". Также в СМИ были публикации, что и в дальнейшем на заводе в Канаде продолжится ремонт турбин с "Портовой".

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

Siemens Газпром Северный поток
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