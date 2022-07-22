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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Япония обеспокоена возможным углублением военного сотрудничества РФ и КНР

Япония обеспокоена возможным углублением военного сотрудничества РФ и КНР
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ситуация, складывающаяся в мире, может привести к укреплению военных связей между Китаем и Россией, заявило японское правительство в ежегодном докладе министерства обороны "Белая книга", опубликованном в пятницу.

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"Для России (...), важность политического и военного сотрудничества с Китаем может возрасти", - говорится в докладе.

Отмечается необходимость "с беспокойством следить за возможностью углубления китайско-российского военного сотрудничества", так как такой поворот может оказать "прямое влияние" на обстановку в области безопасности вокруг Японии.

Согласно докладу, Китай расширяет свою военную деятельность как в морской, так и в воздушной сферах, особенно в Восточно-Китайском море, и "предпринимает односторонние и принудительные попытки изменить статус-кво на основе своих собственных утверждений".

В докладе подчеркивается, что военная деятельность Китая, наряду с "недостаточной прозрачностью" в оборонной политике страны, является "предметом серьезной озабоченности" для региона и международного сообщества.

Чтобы отреагировать на все более серьезную ситуацию с безопасностью вокруг Японии, в документе косвенно содержится призыв к увеличению оборонного бюджета, который уже давно ограничен примерно 1% ВВП страны или около 5 трлн йен ($36,2 млрд).

Согласно докладу, среди стран G7, Австралии и Южной Кореи, расходы Японии на оборону в процентном отношении к ВВП являются самыми низкими.

Япония Китай
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