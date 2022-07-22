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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Драупади Мурму избрана президентом Индии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Кандидат от правящего в Индии Национального демократического альянса Драупади Мурму победила на выборах президента страны, сообщает газета Indian Express.

"Мурму получила более 64% голосов (676 803) (...) победив с отрывом от соперника Яшванта Синха (380 177 голосов)", - говорится в сообщении.

Мурму - представитель народа санталов. Она стала второй женщиной, которая заняла пост президента Индии. В 2015 году Мурму была избрана на пять лет губернатором штата Джаркханда.

Драупади Мурму Индия
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