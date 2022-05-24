КГБ Белоруссии внес осужденных Колесникову и Знака в список причастных к терроризму

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - КГБ Белоруссии внес членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Соответствующая информация появилась в обновленном документе, публикуемом на сайте ведомства. В качестве основания для включения в перечень в обоих случаях указано: "Вступил в законную силу приговор суда о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь - ИФ)".

Колесникова и Знак приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. По версии погранкомитета Белоруссии, вместе с представителями оппозиционного координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым она пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве позднее заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии), заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Знак был задержан 9 сентября 2020 года. Ему было предъявлено обвинение по части 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) Уголовного кодекса, ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем) и ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).

Координационный совет оппозиции был создан 18 августа 2020 года сторонниками кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской для "транзита власти". Белорусское руководство заявило, что деятельность совета является антиконституционной и направлена на захват власти.

Согласно утвержденным ЦИК итогам президентских выборов 2020 года, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%. В стране более полугода продолжались массовые акции протеста. Демонстранты требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.