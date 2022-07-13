Журналистка телеканала "Белсат" приговорена к 8 годам тюрьмы за госизмену

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Гомельский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы журналистку телеканала "Белсат" Катерину Андрееву, сообщил правозащитный центр "Весна". Она признана виновной в госизмене (ч.1 ст. 356 УК Белоруссии).

Процесс по ее делу был закрытым.

Расследование ее дела было завершено в начале апреля, тогда же ей предъявили официальное обвинение.

В феврале 2021 года суд в Минске назначил Андреевой и еще одной сотруднице "Белсата" Дарье Чульцовой по два года лишения свободы. Их обвинили в том, что они принимали активное участие и руководили "групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок", повлекшими за собой нарушение работы общественного транспорта. Правозащитные организации признали журналисток политзаключенными.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года во время несанкционированной акции протеста в Минске. Они вели ее прямую трансляцию на телеканале "Белсат" из квартиры жилого дома. В тот день силовики задержали несколько десятков человек, применялись спецсредства.

"Белсат" - спутниковый телеканал, который вещает на белорусском языке. Он был создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). Телеканал не имеет аккредитации в Белоруссии. В 2014 году Верховный суд Белоруссии обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию республики. В 2021 году сайт и соцсети польского телеканала "Белсат" были признаны в Белоруссии экстремистскими.