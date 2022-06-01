Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Сергею Тихановскому

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии оставил без изменения приговор оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому, который приговорен к 18 годам усиленного режима по обвинениям в разжигании социальной вражды, подготовке беспорядков и воспрепятствованию работе Центризбиркома.

Гомельский областной суд определил приговор Тихановскому 14 декабря 2021 году.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Оппозиционер был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения жены кандидатом в президенты. Также были задержаны несколько его соратников. Действия Тихановского были расценены как организация незаконного митинга, в ходе которого "были совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

Затем Тихановского судили вместе с оппозиционером Николаем Статкевичем, россиянином Дмитрием Поповым, Артемом Саковым, Игорем Лосиком и Владимиром Цыгановичем. Суд проходил в гомельском СИЗО №3 в закрытом режиме с 24 июня 2021 года. Подсудимым вменили планирование массовых беспорярдков в стране в период подготовки к президентским выборам 2020 года.

Тихановскому вменили четыре статьи УК, и он был признан виновным.