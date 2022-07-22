Болсонару заявил, что Бразилия не намерена присоединяться к антироссийским санкциям

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России.

"Мы не будем поддерживать эти экономические санкции, мы будем поддерживать баланс", - приводит в пятницу его слова Bloomberg.

"Если бы мы не поддерживали баланс, как вы думаете, как мы смогли бы получить удобрения, которые так необходимы Бразилии?" - добавил он.

Кроме того, по словам Болсонару, власти Бразилии сейчас ведут переговоры с некоторыми странами о закупках дизельного топлива со скидками. О каких странах идет речь, Bloomberg не уточняет.