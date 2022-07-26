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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:18

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин заверил украинского коллегу Алексея Резникова в том, что Вашингтон стремится доставить на Украину военную помощь как можно скорее, говорится в заявлении на сайте Пентагона.

"Министр Остин заверил министра Резникова в том, что США стремятся как можно скорее доставить оборудование на Украину", - говорится в заявлении Пентагона по результатам телефонного разговора министров.

В заявлении отмечается, что Резников также предоставил коллеге информацию о ситуации на Украине.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи – на сумму в $270 млн. После этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил надежду, что американский Конгресс в случае необходимости одобрит расширение военной помощи Украине сверх уже принятого закона о выделении на эти цели $40 млрд.

США Украина Ллойд Остин Алексей Резников
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