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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:25

В ЛНР сообщили об ударе по городу Алчевск из HIMARS

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня американского производства "HIMARS" подконтрольный Луганской народной республике город Алчевск, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 февраля – 17 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Алчевск Украина
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