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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Посол РФ в Турции указал на множество технических вопросов реализации сделки по зерну

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сроки начала практической реализации соглашения по экспорту украинского зерна будут зависеть от скорости согласования технических деталей в рамках совместного координационного центра (СКЦ), который в ближайшее время должен заработать в Стамбуле, заявил в среду посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Сейчас очень много вопросов задают: а когда пойдут первые суда, когда первые грузы. Я думаю, что немножечко набраться терпения все-таки надо", - сказал Ерхов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По словам дипломата, "торопиться здесь не приходится и забегать вперед, поскольку дело это для всех, кто сейчас будет заниматься обеспечением транспортировки зерна, достаточно новое".

"Очень важно понять и важно договориться, как именно этот центр (совместный координационный центр в Стамбуле - ИФ) будет функционировать", - отметил посол.

Он отметил, что есть "много вопросов технического свойства - кто, где будет находиться, кто будет направлять заявки, как они будут поступать, как они будут рассматриваться, кто и как будет принимать решение по этим заявкам, как будет осуществляться мониторинговая функция".

"Очень много практических важных задач, которые будут сейчас, уже сегодня, будут согласовываться в рамках СКЦ. Видимо, потребуется какое-то время для того, чтобы их согласовать", - сказал он.

"Поэтому, видимо, несколько дней еще как-то потребуется, но в любом случае я думаю, что в этом важном деле нет и не будет места каким-то тайнам мадридского двора", - заявил Ерхов.

Накануне, 26 июля, Минобороны РФ сообщило, что в Стамбуле начал работу четырехсторонний координационный центр (СКЦ), созданный для координации мер по безопасному вывозу зерна из украинских портов.

22 июля в Стамбуле были подписаны два соглашения о вывозе украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Как говорил министр обороны Сергей Шойгу, соглашения предусматривают создание в Стамбуле СКЦ, представители которого будут организовывать досмотр судов, участвующих в вывозе зерна с территории Украины, чтобы на них обратно не провозили вооружения.

Турция Украина Алексей Ерхов
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