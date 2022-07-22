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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Президент ЮАР призвал африканские страны сократить зависимость от импорта зерна

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса призывает африканские страны снизить зависимость от импорта и увеличить собственное производство зерновых и удобрений на континенте, пишет в пятницу The Guardian.

"Хотим ли мы и впредь в течение многих лет полагаться в плане поставок зерна и удобрений. Или мы должны признать, (что продовольственный кризис) стал призывом к действию, как COVID стал звонком для многих стран на африканском континенте, чтобы начать производство собственных вакцин?" - сказал Рамафоса на пресс-конференции в Претории.

"Африка должна начать производить собственные удобрения", - отметил президент ЮАР.

В Африке и на Ближнем Востоке цены на зерно в последние месяцы резко возросли из-за сокращения поставок.

Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна с Украины: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй – Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как заявил Шойгу, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, представители которого будут организовывать досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов.

"В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций", - говорится в заявлении Шойгу.

"Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море", - заявил он.

ЮАР Африка
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