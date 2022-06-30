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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В НАТО согласны работать над увеличением оборонных расходов выше 2% ВВП

В НАТО согласны работать над увеличением оборонных расходов выше 2% ВВП
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился начать работу над тем, чтобы союзники увеличили выделение средств на оборону альянса.

"Страны признают, что им нужно тратить больше на оборону. В нашем случае это означает, что нужно быть готовыми превысить показатель финансирования, установленный около десяти лет назад, согласно которому каждая страна выделяет 2% ВВП на оборону", - заявил Джонсон на пресс-конференции.

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"Мы хотим, чтобы генсек Йенс Столтенберг начал работать над новой целью, и он согласен", - добавил британский премьер.

По словам Джонсона, цель Великобритании состоит в том, чтобы к концу десятилетия увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5% ВВП.

Накануне глава НАТО сообщил, что на саммите в Мадриде члены альянса вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП. Девять из них теперь достигают или превышают этот целевой показатель. Девятнадцать союзников заявляют о четких планах достичь этого к 2024 году. "Два процента все чаще воспринимаются как минимум, а не предел", - сказал Столтенберг.

НАТО Борис Джонсон
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